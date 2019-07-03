AB’ye ilk kez bir kadın liderlik edecek

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyon Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı. Böylece Leyen, AB'ye liderlik edecek ilk kadın oldu. 61 yaşındaki Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi. AB liderleri, AB Konseyi'nin yeni başkanı olarak da Belçika Başbakanı Charles Michel'i seçti. IMF Başkanı Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilirken, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilciliği görevi için seçildi.