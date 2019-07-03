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’ye ilk kez bir kadın liderlik edecek

Giriş Tarihi: 3.7.2019
AB’ye ilk kez bir kadın liderlik edecek
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyon Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı. Böylece Leyen, AB'ye liderlik edecek ilk kadın oldu. 61 yaşındaki Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi. AB liderleri, AB Konseyi'nin yeni başkanı olarak da Belçika Başbakanı Charles Michel'i seçti. IMF Başkanı Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilirken, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilciliği görevi için seçildi.
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AB’ye ilk kez bir kadın liderlik edecek
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