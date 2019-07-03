Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Dışişleri'nden Washington Post'a sert mesaj! Alenen terör propagandası yapılmıştır

Dışişleri'nden 'a sert mesaj! Alenen terör propagandası yapılmıştır

: "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş 'nın elebaşlarından biri gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır"

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 00:35
Dışişleri'nden Washington Post'a sert mesaj! Alenen terör propagandası yapılmıştır
Dışişleri Bakanlığı, Washington Post'ta yayımlanan yazıyla ilgili olarak, "Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir" açıklamasını yaptı.


Dışişleri Bakanlığı, Washington Post'ta yayımlanan yazı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir" denildi.


Açıklamada, "PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir" ifadeleri de yer aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri'nden Washington Post'a sert mesaj! Alenen terör propagandası yapılmıştır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN