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’da duvar faciası: 18 ölü

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019
Hindistan’da duvar faciası: 18 ölü
Hindistan'ın Mumbai kenti ve civarında şiddetli yağışların etkisiyle çöken duvarlar 18 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, enkaz altında daha fazla kişinin olabileceğini belirtti. Mumbai yakınındaki Kalyan şehrinde de bir okul duvarının, bitişik iki evin üzerine çökmesi nedeniyle aralarında 3 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışların hayatı felç ettiği Mumbai'de sel suları trafikte aksamalara neden oldu.
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Hindistan’da duvar faciası: 18 ölü
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