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’da yağışlar nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edilecek

’da yoğun yağış beklentisi sebebiyle yetkililer, Perşembe gününe kadar 1 milyon kişinin tahliyesine karar verildiğini duyurdu. Japonya Başbakanı , acil durum müdahalesine destek için 14 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 18:25
Japonya’da yağışlar nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edilecek

?Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde bulunan, yaklaşık 13 milyon insanın yaşadığı Kyushu Adası'nda Perşembe gününe kadar şiddetli yağışların beklendiğini ve bölgede toprak kayması ve sel riskinin olduğunu belirtti.

14 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Hükümet yetkililerinin açıklamasında, hafta başında bir kadının heyelan nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca Çarşamba günü yapılan bakanlık toplantısından sonra Japonya Başbakanı Şinzo Abe, acil durum müdahalesine destek için 14 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı.

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Japonya’da yağışlar nedeniyle 1 milyon kişi tahliye edilecek
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