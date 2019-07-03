Kaçak yolcu bahçeye düştü

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan sıra dışı bir olay dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesinin özel haberine göre Londra'da lüks bir evin bahçesine havadan insan düştü. Komşuların şahit olduğu olay sonrasında eve giden polis, cesedin bulunduğu yerde oluşan dev çöküntüye odaklandı. Ardından yapılan soruşturma sonucunda cesedin gerçekten uçaktan düştüğü anlaşıldı.Habere göre kimliği bilinmeyen cansız beden Kenya Havayolları'nın Nairobi-Londra seferini yapan Boeing 787-8 tipi uçağının iniş takımına gizlenerek 8 saat 50 dakika uçan erkek bir kaçak yolcuya ait çıktı. Kaçak yolcunun iniş takımının açılmasıyla birlikte düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. 1000 metre yükseklikten evin bahçesine düşen kişinin kimliği belirlenmeye çalışılırken, polis uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek buldu. Kaçak yolcunun bahçede oturan John Baldock gencin sadece 1 metre yanına düştüğü ortaya çıktı. Bir komşu yaşadıklarını "Bir ses duyduk ve dışarıya çıkıp baktık. Yerde yatan biri vardı ve her yer kan içindeydi. Tam anlamıyla karşılaştığımız manzara sonrasında şok olduk" dedi.