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Kayıp prenses nerede? Dünyanın konuştuğu olaydan son dakika haberi geldi! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'
Kayıp prenses nerede? Dünyanın konuştuğu olaydan son dakika haberi geldi! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve dünyanın konuştuğu Al Maktum'un kaçan karısından son dakika haberi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" ileri sürüldü.
Giriş Tarihi: 3.7.2019 12:22Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 12:23
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Al Maktum'un (69) 6 eşinden biri olan Prenses Haya (45) geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçti ve burada saklanıyor.