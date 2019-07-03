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Kayıp prenses nerede? Dünyanın konuştuğu olaydan son dakika haberi geldi! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve dünyanın konuştuğu Al Maktum'un kaçan karısından son dakika haberi geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı 'nin başkenti 'da "korku içinde yaşadığı" ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 3.7.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 12:23
Kayıp prenses nerede? Dünyanın konuştuğu olaydan son dakika haberi geldi! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Al Maktum'un (69) 6 eşinden biri olan Prenses Haya (45) geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra 'ya geçti ve burada saklanıyor.

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Kayıp prenses nerede? Dünyanın konuştuğu olaydan son dakika haberi geldi! 'Diplomatik kriz çıkabilir...'
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