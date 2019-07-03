Lewis’in ‘adamına’ 1 milyon sterlin

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de 55 yıl boyunca bir çekmecede duran Ortaçağ'dan kalma bir satranç taşı dün 1 milyon sterline (7.16 milyon TL) alıcı buldu. Edinburg'da bir kişinin 1964'te 5 sterline satın aldığı ve daha sonra çekmecesine koyduğu satranç taşı, torunlarının taşı çekmeceden çıkarmasıyla dün Sotheby's Müzayede Evi tarafından satıldı. Satranç taşının 12'nci yüzyılda Norveç'te yapıldığı tahmin ediliyor. Lewis Chessmen (Lewis Satranç Adamları) isimli altı satranç taşının 1831'de Lewis Adası'nda sahilde kumlara gömülü halde bulunduğu biliniyor. Ancak diğer beşinin nerede olduğu bilinmiyor. DIŞ HABERLER