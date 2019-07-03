Rusya’da denizaltı faciası, Putin tüm programlarını iptal etti

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada yangın çıktığını ve 14 denizcinin öldüğünü bildirdi. Facianın ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm programlarını iptal etti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelen Putin, "Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük kayıp" dedi. Putin, Şoygu'yu yangının nedenlerini bizzat araştırmakla görevlendirdi. Bu arada ABD Başkan Yardımıcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.