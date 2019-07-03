Rusya’da sel felaketi: 14 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişiden haber alınamıyor. Bölgeye bin 300'den fazla asker gönderildi. Rus basınındaki haberlere göre Sibirya'da son günlerde görülen yoğun yağışlar nedeniyle İrkutsk kentindeki Tulun Nehri taştı ve çok sayıda ev sular altında kaldı. İrkutsk'taki 55 yerleşim biriminde 9 bin 500 kişinin yaşadığı yaklaşık 3 bin 300 konut selden etkilendi. Bölgedeki 13 köprü zarar görürken Sibirya federal otoyolunun bir kısmı yük taşımacılığına kapatıldı.