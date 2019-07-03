Şişedeki mesaja cevap geldi

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Babasıyla tatile gittiği İspanya'da denize bir şişe içinde not bırakan 4 yaşındaki İngiliz Taylor Powell'e Moskova'dan cevap geldi. Barselona kenti yakınlarındaki Santa Susanna kasabasında mayısta tatil yaparken bir şişenin içine "Adım Taylor Powell, 4 yaşındayım. Bu mesajı bulursanız, fotoğrafınız ve ülkenizin isminizi belirterek bana cevap yollayın" mesajını yazan ve babasının cep telefon numarasını ekleyen Taylor, Moskova'dan cevap aldı. Taylor'ın babası Ritchie'nin cep telefonuna şişeyi Moskova'daki Moskva Nehri'nde bulan Sasha ve Alex'ten cevap geldi. İki Rus, Ritchie Powell'ın cep telefonuna fotoğraflarını gönderdi. Şişenin 8 bin kilometrenin üzerinde yol kat ettiği belirtiliyor. DIŞ HABERLER