Son dakika... Dışişleri'nden Libya'daki göçmen merkezi saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter güçleri tarafından düzenlenen ve göçmen merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı insanlık suçu olarak nitelendi. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapan Bakanlık, uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

AB: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Konu ile ilgili AB'den yapılan açıklamada, sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulandı ve saldırıların esefle karşılandığı belirtildi. AB ayrıca saldırıdan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Libya'nın Tacura Bölgesinde Bulunan Göçmen Merkezine Düzenlenen Saldırı Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/bxFz6llaco — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 3, 2019