Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika... Dışişleri'nden Libya'daki göçmen merkezi saldırısına sert tepki

Son dakika... Dışişleri'nden 'daki merkezi saldırısına sert tepki

, 'da Hafter güçleri tarafından düzenlenen ve merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Avrupa Birliği, saldırıyı kabul edilemez olarak niteledi.

Giriş Tarihi: 3.7.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 15:51
Son dakika... Dışişleri'nden Libya'daki göçmen merkezi saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter güçleri tarafından düzenlenen ve göçmen merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı insanlık suçu olarak nitelendi. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapan Bakanlık, uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

AB: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Konu ile ilgili AB'den yapılan açıklamada, sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulandı ve saldırıların esefle karşılandığı belirtildi. AB ayrıca saldırıdan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Dışişleri'nden Libya'daki göçmen merkezi saldırısına sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN