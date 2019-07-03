Facebook çöktü mü? Türkiye genelinde Facebook'a erişim sağlanamıyor mu?

Son dakika gelişmesi olarak sosyal medya araçlarından en çok kullanılanlardan Facebook çöktü. Yüklenme sorunu yaşayan ve güncellenmeyen Facebook neden çöktü? Facebook ile birlikte diğer sosyal medya araçlarının da çökmesi sistemsel sıkıntıların olabileceğini akıllara getirdi. Facebook ile ilgili son dakika gelişmeleri..

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? FACEBOOK'A ERİŞİM SAĞLANAMIYOR! SON DAKİKA!

Kullanıcıların tümü Facebook'a erişim sağlayamadığını ifade ediyor. Anasayfa akışının yenilenmesinde, mesaj yazımında ya da fotoğraf yükleme gibi işlemlerde sorun yaşanıyor. Facebook'un neden çöktüğü hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

FACEBOOK NEDİR?

Facebook, günümüzde en çok tercih edilen sosyal paylaşım sitelerinden biridir. 4 Şubat 2004 tarihinde Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur. İlk önce Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için kurulmuş olan Facebook zaman içinde Boston çevresinde bulunan okullara ve kısa bir süre içinde de tüm coğrafyaya yayılmıştır.

11 Eylül 2006'da açılmış olan Facebook, 31 Ağustos 2013 tarihinde yapılmış istatistiklere göre dünyada en çok ziyaret edilen 2.site olarak belirlenmiştir. Siteyi en çok kullanan ve ziyaret eden ülkeler ise ABD, Mısır, Panama, Norveç, Türkiye ve Avustralya olarak değişim göstermektedir.