SON DAKİKA: Instagram çöktü mü, neden girilmiyor? İnstagrama erişim sağlanamıyor...

Uzun süredir Instagram girişi sağlanamıyor. Instagram çöktü mü son dakika açıklaması merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları Instagram erişim sıkıntısını son 1 saattir yaşıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'de bu platformları kullanan milyonlarca kullanıcı araştırmalara başladılar. Erişim problemi yaşayan bireyler Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giriş yapılamıyor? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeler...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? İNSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR? SON DAKİKA!

Tüm kullanıcılar Instagram'ta erişim sorunları yaşamaya başladı. Şimdi birçok kişi Instagram'da, mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Instagram çöktü mü açıklaması ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında Instagram kullanıcıları sosyal medya uygulamasına giriş yapamıyor.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.