Teröristle masaya oturan BM’ye sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler'in (BM), SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile imzaladığı skandal eylem planına Türkiye'den sert tepki geldi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" resmi bir törenle imza attığı skandal "eylem planı" şiddetle kınandı.Planın, BM Cenevre Ofisi'nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bilgisi dahilinde ve gizlice imzalandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye, BM'nin terör örgütü PKK/PYD/ YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek "Eylem Planı" imzalamasını, BM adına son derece vahim gelişme olarak niteledi.Türkiye'nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM'nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat alidir." Açıklamada BM'nin terör örgütü PKK/PYD/ YPG'nin çocuklara karşı zorla silah altına alma dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemli olduğuna işaret edildi.BM raporuna göre, YPG/PKK, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.Terör örgütü YPG/PKK, Birleşmiş Milletler (BM) ile imza attığı çocukları savaştırmayı bırakma eylem planıyla işlediği savaş suçunu itiraf etmiş oldu. "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile BM Cenevre Ofisi'nde bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için hazırlanan eylem planına imza attığı ortaya çıktı. Uzun süredir 11-16 yaş çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK, skandal anlaşmayla bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmiş oldu.BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun raporu da terör örgütü PYG/PKK'nın vahşetini gözler önüne serdi. Komisyon Başkanı Sergio Pinheiro, SDG ismini kullanan YPG/PKK işgalindeki kamplarda binlerce kişinin "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda" tutulduğunu ve 240 civarında çocuğun ölüme terk edildiğini bildirdi.