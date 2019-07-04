ABD ve Çin görüşmelere gelecek hafta başlayacak

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, bir yıldan uzun süredir devam eden ticaret savaşının çözülmesi için ABD ve Çin'in üst düzey temsilcileri arasında ticaret görüşmelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağını söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi'nden bir yetkili de yaptığı açıklamada, asli müzakereciler arasında gelecek hafta için telefon görüşmesi planlandığını belirtti.

ABD tarafından asli müzakereciler Ticeret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin tarafından ise Başbakan Yardımcısı

Liu He.

ÖNCE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILACAK!

Kudlow açıklamasında taraflar arasında yüz yüze görüşmelerin yeniden başlatılıp başlatılmayacağını ise henüz netleşmediğini, önce telefon görüşmelerinin yapılacağını, ardından yüz yüze görüşme konusunda açıklama gelebileceğini ifade etti.

Açıklamasında Çin mallarına ek tarife konusuna da değinen Kudlow, hali hazırda 250 milyar dolar tutarındaki Çin malına uygulanan yüzde 25 gümrük tarifelerinin müzakereler sonuçlanana kadar kaldırılmayacağını belirtti.