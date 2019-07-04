Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray’dan son dakika Trump açıklaması

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Öyle ki, ABD piyasalarında yaşanan hareketlilik ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin tüm programlarını iptal etmesi doğrudan bu konuya yorumlanmıştı. Tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra ise Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması geldi. İşte sosyal medyanın sallandığı bu olayla ilgili yapılan açıklama:

BEYAZ SARAY'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! DONALD TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU…

Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili Başkan Yardımcısı Pence'in dönüşüne yönelik bilgi verirken, Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında da konuştu.

İşte, yapılan o açıklama;