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’ın sağlık durumu nasıl? ’dan Trump açıklaması

ABD Başkanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan açıklaması dünya gündemini sarsmaya başardı. Geçtiğimiz günlerde ABD piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve Mike Pence’nin programlarını iptal etmesi neticesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın kalp krizi geçirdiği iddiası ortaya atıldı. Ancak daha sonra ’dan yapılan son dakika açıklaması ile bu iddia yalanladı. Haberimizin içeriğinden ABD’de yaşanan hareketlilik ve konuya ilgili detaylara ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.7.2019 08:45
Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray’dan son dakika Trump açıklaması

Geçtiğimiz günlerde gelen haberinde ABD Başkanı 'ın sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Öyle ki, ABD piyasalarında yaşanan hareketlilik ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin tüm programlarını iptal etmesi doğrudan bu konuya yorumlanmıştı. Tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra ise 'dan son dakika açıklaması geldi. İşte sosyal medyanın sallandığı bu olayla ilgili yapılan açıklama:

BEYAZ SARAY'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! DONALD TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU…

Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili Başkan Yardımcısı Pence'in dönüşüne yönelik bilgi verirken, Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında da konuştu.

İşte, yapılan o açıklama;

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Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray’dan son dakika Trump açıklaması
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