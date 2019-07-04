Dubai Emiri’nin eşi Londra’ya sığındı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile eşi Prenses Haya'nın akıbeti hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Almanya'ya kaçtığı düşünülen Prenses Haya'nın kocasını terk ettiği ve İngiltere'nin başkenti Londra'da saklandığı ileri sürüldü.Ürdün Kralı Abdullah'ın da üvey kız kardeşi olan Haya'nın, kentin merkezindeki Kensington Sarayı Bahçeleri bölgesinde 85 milyon sterlin değerindeki bir evde yaşadığı belirtildi. Öte yandan BAE'nin emirliklerinden Sharjah'ın Veliaht Prensi Halid El Kasımi Londra'daki lüks evinde ölü bulundu. Moda tasarımcısı El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak öldüğü iddia edildi.