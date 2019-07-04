Hafter ordusu savaş suçu işledi: 44 ölü

Arkasına Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı alarak Libya'yı bölünmenin eşiğine getiren Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları göçmen kampını vurdu. Başkent Trablus'un doğusunda göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti. Korkunç saldırıda 130'dan fazla kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, 600'den fazla düzensiz göçmene ev sahipliği yapan merkezin ikinci kez hedef alındığına dikkat çekti. Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), saldırıya ilişkin ülkenin doğusundaki Hafter'e bağlı birlikleri sorumlu tutarken, Hafter tarafı saldırıya ilişkin sessizliğini koruyor.

Hafter güçleri göçmen merkezini vurdu: En az 40 ölü

TÜRKİYE: İNSANLIK SUÇU

Hafter ordularının göçmenleri katletmesine dünyadan tepki yağdı.

Türkiye: Saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz.

BM: Bu saldırı bir savaş suçu olabilir. Operasyon emrini veren, gerçekleştiren ve bu operasyona silah sağlayanlar uygun cezalara çarptırılmalı.

AB: Saldırının sorumluları hesap vermeli.

Almanya: Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular, derhal ortaya çıkartılıp yargıya teslim edilmelidir.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Mülteciler acilen Libya dışına tahliye edilmeli.