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'da Hafter'i destekliyor

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin 'da 'in yanında yer aldığını söyledi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 03:59
Mısır Libya'da Hafter'i destekliyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ortak öneme sahip bölgesel konuların yanı sıra Libya ve Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

Sisi, görüşmede Libya'nın güvenliği, istikrarı ve bütünlüğüne Mısır'ın destek verdiğini belirtirken, ülkesinin Halife Hafter'i desteklediğini vurguladı.

Trump ise görüşmede Libya krizinin tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini, şu anki durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Her iki tarafın, Libya konusundaki ortak çalışmaların yoğunlaştırmasının zorunlu olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Telefon görüşmesinde Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuların da ele alındığı ifade edildi.

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Mısır Libya'da Hafter'i destekliyor
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