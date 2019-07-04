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Moody’s ’in kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ’in kredi notunun ve kredi notu görünümünün teyit edildiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 14:34
Moody’s Çin’in kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Çin'in "A1" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in finansal ve politika araçlarının, ekonominin tamamını etkileyebilecek riskleri içerebilecek ve kamu sektörünü desteklemeye yönelik kaynakları mobilize edebilecek seviyede olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, "Çin'in geniş mali, döviz rezervleri ve hükümetin ekonominin bazı kısımları ve finansal sistem üzerindeki kontrolü, finansal istikrar risklerine yönelik önlemlere etkinlik kazandırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin önümüzdeki dönemde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

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Moody’s Çin’in kredi notunu ve görünümünü teyit etti
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