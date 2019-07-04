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haberi: Birlikte olduğu 5 kadının boğazlarını sıkarak… "Nereye kadar gidecek?"

haberi… Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta yaşanan bir kadın cinayetinin şoku henüz atlatılmamışken yeni bir seri cinayet iddiası ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Rum bir Subay'ın nüfuz alanı ve yetkileri ile kadınları etkileyerek onlarla birlikte olduğu iddia edildi. Yalnız iddialar sadece bununla da sınırlı değil! Rum subayın birlikte olduğu 5 kadının cansız bedenleri farklı noktalarda bulunmasıyla ülkede yaşayan kadınlar isyan ederek "Daha nereye kadar?" dediler.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 17:45
Son dakika haberi: Birlikte olduğu 5 kadının boğazlarını sıkarak… Nereye kadar gidecek?

Geçtiğimiz hafta Petros Papandoniu isimli bir erkek Güney Kıbrıs'ta tartıştığı sevgilisini arayarak intihar edeceğini söylemiş, ardından olay yerine giden kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürmüştü. Bu olay üzerine kadın cinayetleri ülkede büyük tepki toplamış ve protestolar yapılmıştı. Ancak bu olay bugüne kadar yaşananlardan sadece bir tanesiydi. Rum bir teğmen olan Nikos Metaksas'ın seri katil olduğu ve birlikte olduğu 5 kadını öldürdüğü ortaya çıktı.

İşte dehşet veren seri katil olayının kan donduran ayrıntıları...

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Son dakika haberi: Birlikte olduğu 5 kadının boğazlarını sıkarak… "Nereye kadar gidecek?"
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