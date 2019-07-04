Son dakika haberi: Birlikte olduğu 5 kadının boğazlarını sıkarak… "Nereye kadar gidecek?"

Geçtiğimiz hafta Petros Papandoniu isimli bir erkek Güney Kıbrıs'ta tartıştığı sevgilisini arayarak intihar edeceğini söylemiş, ardından olay yerine giden kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürmüştü. Bu olay üzerine kadın cinayetleri ülkede büyük tepki toplamış ve protestolar yapılmıştı. Ancak bu olay bugüne kadar yaşananlardan sadece bir tanesiydi. Rum bir teğmen olan Nikos Metaksas'ın seri katil olduğu ve birlikte olduğu 5 kadını öldürdüğü ortaya çıktı.

İşte dehşet veren seri katil olayının kan donduran ayrıntıları...