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? Akış yenilemedi ve içerik yüklenemedi sorunu neden oldu? düzeldi mi?

Whatsapp'ın ardından başka bir sosyal devi 'dan da haberi geldi. Instagram çöktü mü, neden girilmiyor? Bu platformları sık kullanan bireyler dün akşam saatlerinden itibaren giriş problemi yaşıyorlar. Sürekli telefonları ile sosyal medyada gezinti yapan bireyler Instagram akış yenilemedi ve içerik yüklenemedi sorunları ile karşı karşıya kalıyorlar. Peki, Instagram'a neden girilmiyor? Sorun düzeldi mi? Konuyla ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 09:44
İnstagram çöktü mü? Akış yenilemedi ve içerik yüklenemedi sorunu neden oldu? Instagram düzeldi mi?

Sosyal medya devlerine erişim ile ilgili son dakika sıkıntıları yaşanırken, bir problem de Instagram'da ortaya çıkmıştı. Platforma giriş yapan kullanıcılar, 'akış yenilemedi' ve 'içerik yüklenemedi' gibi sorunlar ile karşı karşıya kaldılar. Bu doğrutuda da, 'Instagram çöktü mü?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıktı. Ülkemiz saati ile dün 16.00 civarında başlanan sorun bugün itibariyle çözüldü. Dün akşam kullanıcıların karşılaştığı sorun Instagram ile de sınırlı kalmadı.

iNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? AKIŞ YENİLEMEDİ VE İÇERİK YÜKLENEMEDİ SORUNU!

Instagram'da, mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Peki, kurum tarafından resmi bir açıklama geldi mi?

İşte son dakika detayları...

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İnstagram çöktü mü? Akış yenilemedi ve içerik yüklenemedi sorunu neden oldu? Instagram düzeldi mi?
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