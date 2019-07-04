Türkiye ile partnerliğimiz stratejik düzeyde

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın da aralarında bulunduğu büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları törende konuştu. Putin, ülkesinin Türkiye ile partnerliğinin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Türkiye ile Akkuyu nükleer santrali ve Türk Akım boru hattı gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Putin "Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de barış sürecini başlatması önemli bir faktör" dedi.