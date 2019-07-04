Yusuf el-Karadavi'nin kızının gözaltı süresi uzatıldı

Basın açıklaması yapan Ala el-Karadavi'nin avukatı Ahmed Madi, Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı'nın müvekkili hakkında 15 gün gözaltı kararı verdiğini söyledi.

Madi, "Terör cemaatine katılmak" suçlamasıyla Ala el-Karadavi hakkında başka bir soruşturma başlatıldığını ve bu nedenle 15 gün gözaltı kararı verildiğini kaydetti.

Karadavi'nin karara tepki gösterdiğini aktaran avukat, müvekkilinin süresiz açlık grevine başlamayı kararlaştırdığını ifade etti.

Kahire Ceza Mahkemesi dün iki yıldır gözaltında tutulan Ala el-Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı vermişti.

NE OLMUŞTU?

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017'de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.



Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.