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Son dakika: açıklarında helikopter düştü! Helikopter de o isim de vardı

Gelen son dakika bilgisine göre; Karayipler'de yer alan açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:06
Son dakika: Bahamalar açıklarında helikopter düştü! Helikopter de o isim de vardı

Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Bahamalar'daki Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.

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Son dakika: Bahamalar açıklarında helikopter düştü! Helikopter de o isim de vardı
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