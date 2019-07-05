Çavuşoğlu’ndan Washington Post’a sert tepki

S-400

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın makalesinin ABD merkezli Washington Post gazetesinde yayımlanmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Washington Post, DEAŞ'ın başındaki Bağdadi'nin makalesini yayımlar mı? El Kaide'nin herhangi bir yetkilisinin makalesini yayımlar mı? Eş-Şebab'ın, Boko Haram'ın makalesini yayımlar mı? Onu yayımlamıyorsan terör listesinde olan PKK'nın azılı teröristinin makalesini niye yayımlıyorsun?" diye konuştu.Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Washington Post'a tepki gösterdi. Büyükelçi Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklamada PKK'nın 40 bin cana mal olan, Türkiye, ABD, NATO ve AB ülkeleri tarafından terör örgütü olarak tanınmasına vurgu yaparak, "Bu gerçekleri görmezden gelerek ABD tarafından aranan PKK'nın kana susamış liderlerine sayfalarını açan Washington Post gazetesi, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu" ifadesini kullandı.Terörist elebaşının yazısını yayımlayan Washington Post gazetesine, 320 yayın kuruluşu tarafından protesto mektubu gönderileceği bildirildi. Terör örgütü elebaşı Cemil Bayık, ABD'nin başına ödül koyduğu teröristler listesinde üst sıralarda yer alıyor. ANKARAÇAVUŞOĞLU, S-400 hava savunma sisteminin "ancak bir saldırı halinde aktif hale getirileceği" yönündeki değerlendirmelere ilişkin S-400'ün saldırı değil, savunma sistemi olduğunu söyledi. Sisteminin, Türkiye'ye yönelik füze saldırısı olduğu zaman devreye gireceğini belirten Çavuşoğlu, "Durup dururken S-400'ler niye devreye girsin? Maliyeti çok yüksek. Oyuncak diye almadık ki. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var"TÜRKIYE, Birleşmiş Milletler'in (BM), terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden teröristi Ferhat Abdi Şahin ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek eylem planı imzalamasını protesto etti. Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği sözlü protestosunun ardından BM Cenevre Ofisi ve İsviçre makamlarına resmi protesto notası verdi. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir" dedi. BM'nin SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı .