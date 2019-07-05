“Çin 21.yüzyıla entegre olmuş hatta önden gidiyor”

Türkiye'den bir grup gazeteci geçtiğimiz günlerde Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. 1992 yılından bu yana çatışma bölgesi olarak bilinen Xinjiang'ın son dönemlerdeki barış ortamı ile yoksulluktan kurtulduğunu aktaran Türk gazeteciler, Çin'in bu bölgelerde ciddi bir ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini ifade ettiler.





"HEDEFLERİ YOKSULLUĞU SIFIRA İNDİRMEK"



Türk gazetecileri Xinjiang Özerk Bölgesi'nin Başkan Yardımcısı karşıladı ve bölgeye ilişkin önemli bilgiler aktardı. Bölgede son dönemlerde epey gelişme olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı, şimdiki hedeflerinin de yoksulluğu sıfıra indirmek olduğunu söyledi.



ÇİN, TEKNOLOJİ İLE HAYATIN HER ALANINDA BÜTÜNLEŞMİŞ



Türk gazetecileri Çin'deki bu gelişim hamlelerini şöyle değerlendirdiler: "21. Yüzyıla adapte olmuş hatta önden giden bir Çin var. Ödeme sisteminden başlayarak tüm yaşam pratiklerinde, teknoloji ile bütünleşmiş, yüksek teknolojiye uyum sağlanmış."

Hami'den Urumqi'ye hızlı trenle gittiklerini ve o tren yolunun aslında Xinjiang Bölgesi'ni Türkiye'ye bağlayan kargo treninin geçtiği yol olduğunu ifade eden Türk gazeteci heyeti, şuan için henüz yolcu trenine geçilmediğini ama bunun yeni hamleler öncesi önemli bir durum olduğunun altını çizdiler.





AVRUPA'YA TREN SEFERLERİ HİZMETTE



Xinjiang'dan geçen Çin-Avrupa kargo treni seferlerinin sayısı hızla artıyor. 2014-2019 yılları arasında, Xinjiang'dan geçerek Avrupa'ya giden kargo treni seferlerinin sayısı 2 bin 564'ü bulurken, tren seferlerinde yıllık ortalama artış yüzde 100'den fazla oldu.



Başta Xinjiang, Chongqing ve Chengdu olmak üzere 13 eyalet arasında Çin-Avrupa kargo treni seferlerine dair istişare mekanizması kuruldu.



Şu ana kadar Orta Asya ve Avrupa'daki 25 destinasyona günlük kullanım eşyaları, giyim ve mekanik ekipman gibi 200 yüzden fazla ürün taşıyan kargo treni seferleri Xinjiang'dan geçiş yapıyor.





DIŞ TİCARETTE BÜYÜK ARTIŞ



Xinjiang'nın dış ticaret hacminde ilk beş ayda yüzde 10,8'lik artış kaydedildi. Bilhassa ithalatta büyük artış görüldü. Urumçi Gümrük İdaresi'nden verilen bilgiye göre, Xinjiang'ın dış ticareti Ocak-Mayıs döneminde 52 milyar 280 milyon yuana ulaşarak, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 10,8 oranında yükseldi.

Aynı dönemde Xinjiang'ın ihracatının 38 milyar 450 milyon yuanla yüzde 1,4; ithalatının ise 13 milyar 830 milyon yuanla yüzde 49,1 arttığı öğrenildi.



İdarenin açıklamasına göre, Xinjiang'ın dış ticareti devamlı olarak iyileşiyor, ihracat piyasası gittikçe çeşitleniyor ve özel işletmelerin dış ticaretteki öncülük rolü de sürekli güçleniyor.