Denizaltının akü bölümünde yangın çıkmış

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde çıkan yangının sebebine ilişkin, "Olayın asıl nedeni, akü bölümünde çıkan yangın ve bu yangının yayılması olarak tespit edildi" ifadesini kullandı. Şoygu, pazartesi günü çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının sebebiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdi. Bakan Şoygu, yangın çıkan gemideki nükleer bölümle ilgili "Nükleer mekanizma tamamen izole edilmiş halde ve kapalı. Ayrıca mekanizmanın tamamen korumaya alınması konusunda gereken önlemler alındı" değerlendirmesini yaptı.Rus basınına göre denizaltı nükleer enerjiyle çalışan AS-12 Loşarik tipiydi. 2010'da hizmete giren Loşarik denizaltısı Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı olarak biliniyor. 2012'de Rusya'nın Kuzey Buz Okyanusu'nun (Arktik) deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını amaçlayan bir araştırmada kullanılmıştı. Denizaltı o dönem denizin 2500 metre altından örnek toplamıştı. Bazı gözlemciler denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtmişti. ABD basını ise denizaltının internet kablolarını kesebilecek kapasitede olduğunu yazdı.