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En eski piramidin etrafı şehir mezarlığı çıktı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019
En eski piramidin etrafı şehir mezarlığı çıktı
Mısır'da çalışan Polonyalı arkeologlar, dünyanın en eski piramidi olan Zoser (Basamak) piramidinin bitişiğindeki Sakkara nekropolisinde, yaklaşık 2 bin yıl öncesinden kalma mumyalar keşfetti. Dr. Kamil Kuraszkiewicz'in ekibi, mumyaların toplumun seçkin üyeleri olmadıklarını çünkü firavunlar gibi hazırlıklardan geçmediklerini tespit etti. Dr. Kamil "Mumyalar çok basit bir şekilde bandajlanmış. Toplumun alt sınıfından insanlar olduğunu gösteriyor. Tabutlar büyük ölçüde çürümüş olsa da mezarlar araştırma için hala iyi durumda" dedi.
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En eski piramidin etrafı şehir mezarlığı çıktı
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