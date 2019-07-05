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" anlaşması planlandığı gibi ilerliyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklaması. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 13:10
S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim." dedi.

Peskov, S-400'lerin sevkiyatına gelecek hafta başlanacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Teslimat sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini belirten Peskov, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimat takvimine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." demişti.

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"S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor"
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