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'de / havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı

Terör örgütü / 'nin kuzeyindeki Marea beldesine havan saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 00:22
Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Marea beldesine havan saldırıları düzenledi.

Beldede sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

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Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
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