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Türk gazeteci heyeti 'e ziyaret gerçekleştirdi

Son dönemlerde ekonomik çıkış yakalayan , teknolojideki gelişim hamlelerine devam ediyor. Çin'e ziyaret gerçekleştiren gazeteciler bölgeye ilişkin izlenimlerini aktardılar.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 12:06
Türk gazeteci heyeti Çin'e ziyaret gerçekleştirdi

Türkiye'den bir grup gazeteci geçtiğimiz günlerde Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk gazeteciler, Çin'in bu bölgelerde ciddi bir ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini ifade ettiler.

"HEDEFLERİ YOKSULLUĞU SIFIRA İNDİRMEK"

Türk gazetecileri Xinjiang Bölgesi'nin Başkan Yardımcısı karşıladı ve bölgeye ilişkin önemli bilgiler aktardı. Başkan Yardımcısı, hedeflerinin yoksulluğu sıfıra indirmek olduğunu söyledi.

ÇİN, TEKNOLOJİ İLE HAYATIN HER ALANINDA BÜTÜNLEŞMİŞ

Türk gazetecileri Çin'deki bu gelişim hamlelerini şöyle değerlendirdiler: "21. Yüzyıla adapte olmuş bir Çin var. Ödeme sisteminden başlayarak tüm yaşam pratiklerinde, teknoloji ile bütünleşmiş, yüksek teknolojiye uyum sağlanmış."

Hami'den Urumqi'ye hızlı trenle gittiklerini ve o tren yolunun aslında Xinjiang Bölgesi'ni Türkiye'ye bağlayan kargo treninin geçtiği yol olduğunu ifade eden Türk gazeteci heyeti, şuan için henüz yolcu trenine geçilmediğini ama bunun yeni hamleler öncesi önemli bir durum olduğunun altını çizdiler.



AVRUPA'YA TREN SEFERLERİ HİZMETTE

Xinjiang'dan geçen Çin-Avrupa kargo treni seferlerinin sayısı hızla artıyor. 2014-2019 yılları arasında, Xinjiang'dan geçerek Avrupa'ya giden kargo treni seferlerinin sayısı 2 bin 564'ü bulurken, tren seferlerinde yıllık ortalama artış yüzde 100'den fazla oldu.

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Türk gazeteci heyeti Çin'e ziyaret gerçekleştirdi
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