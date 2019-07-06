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33 bin yıllık cinayet çözüldü

Giriş Tarihi: 6.7.2019
33 bin yıllık cinayet çözüldü
Transilvanya'daki bir mağarada bulunan 33 bin yıllık kafatasının yeni analizleri paleolitik (yontma taş devrinde yaşamış) adama bir sopayla ölümcül şekilde art arda vurulduğunu gösteriyor. Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nin başını çektiği uluslararası araştırma ekibi, 33 bin yıllık gizemi çözdüklerini savunuyor. Buna göre araştırmacılar adamın kafasına birbirini izleyen iki şiddetli darbe aldığını ve yere düşmeden önce katiliyle yüz yüze geldiğine inanıyor. Akademik hakemli bilim yayını Plos One'da yayımlanan makaleye göre katil muhtemelen solaktı ve "topuz benzeri bir nesne" kullandı.
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