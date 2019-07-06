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’nin kömür kralı helikopter faciası kurbanı

Giriş Tarihi: 6.7.2019
ABD’nin kömür kralı helikopter faciası kurbanı
Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu aralarında işadamı Chris Cline'ın da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi. Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Yetkililer adanın 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti. 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerden "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirilen işadamı Chris Cline olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. AA
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ABD’nin kömür kralı helikopter faciası kurbanı
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