Almanya'da Kuran'a çirkin saldırı! Yakıp tuvalete attılar...

Almanya'nın Schleswig Holstein Eyaleti'ndeki Schleswig kentinde bulunan DİTİB'e bağlı Veysel Karani Camii, çirkin bir saldırıya uğradı. Daha önce Hamburg'da bir camiye dönük saldırının benzerine uğrayan camide saldırgan, sıhhi tesisata zarar verdi, Kur'an-ı Kerimleri tuvaletin içine attı. Çok büyük ihtimalle saldırgan Kur'anları daha önceden kesip bir torbaya doldurdu ve ardından camiye geldi.

Almanya'da camiye çirkin saldırı... Kur'an-ı Kerim'i yakıp tuvalete attılar!



"BİZİM BURADAN DEĞİL"



Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Cami Dernek Başkanı Çelebi Kılıcıkesen, "Bu kesinlikle bizim buradan birinin işi değil. Zaten Kur'an-ı Kerimleri dışarıdan getirmiş, kim yaptıysa. Hazırlayıp gelmiş. Sonra daha önceden yırttığını tahmin ettiğimiz Kur'an-ı Kerimleri tuvalete atmış. Biz burada Schleswig halkıyla kardeş gibiyiz. Belediye ve halkla ilişkilerimiz gayet iyi" dedi.



FAİLLER BULUNAMADI



Saldırıyla ilgili polis soruşturma başlattı. Geçtiğimiz haftalarda da Hamburg'da bir camiye giren kimliği belirsiz kişiler, camideki yaklaşık 50 Kur'anı yırtıp tuvalete atmıştı. Ardından Bremen Büyükşehir Belediyesi cami derneğine destek ziyareti gerçekleştirmişti. Alman hükümeti de bir açıklama yaparak, camiye dönük saldırıyı sert dille kınamıştı. O olayın failleri de henüz bulunamadı.