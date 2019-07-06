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Avrupa, soykırımını ilk kez anacak

Giriş Tarihi: 6.7.2019
Avrupa, Srebrenitsa soykırımını ilk kez anacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, "İki yıl Meclis Başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyinin temel görevi, insan hakları, demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü savunmaktır. BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi kurumlar nezdinde çaba sarfediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMİ
Dışişleri Bakanı ayrıca, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında da farkındalık yaratmaya çalıştığını söyledi. 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler, Sresrenitsa'da 8 bin kişiyi öldürmüştü.
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Avrupa, Srebrenitsa soykırımını ilk kez anacak
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