‘Ermeni iddialarını kabul etmemiz zor’

BUGÜN NELER OLDU

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ülkedeki yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, "İsveç hükümeti 1915 Ermeni ve Süryani katliamı iddialarını kabul edecek mi?" sorusuna ders niteliğinde bir yanıt verdi. Söz konusu iddiaları araştırmak için komisyon kurulduğunu hatırlatan Wallström, şunları kaydetti: "1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım. Zira bu olayları yaşayan canlı tanık yok. İki ülke bunu 'soykırım' olarak kabul etti. Bunu da ben biraz sağlıksız buluyorum. Böyle bir karar alındığı zaman bazı adımların atılması lazım. Bu da sizi daima bağlar."