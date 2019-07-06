Kaçan göçmenlere bile ateş açmışlar

BUGÜN NELER OLDU

Arkasına Körfez ülkeleri ile Avrupa'dan bazı devletlerin desteğini alan Libya'daki Halife Hafter ordusunun katliamlarına karşılık dünya sessizliğini koruyor. Türkiye'nin her platformda dikkat çektiği ve tüm diplomasi girişimlerinde bulunduğu göçmen kampındaki katliama dair ise yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Birleşmiş Milletler (BM), Hafter ordusunun göçmen kampını bombalamasının ardından vahşetten kaçmaya çalışan mültecilerin bile üzerine ateş açıldığını açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, geçtiğimiz salı günü düzenlenen iki hava saldırısından birisi boş bir garaja, ikincisi yaklaşık 120 göçmen ve mültecinin yaşadığı hangara isabet etti. Kampların bombalanmasında ölen göçmen sayısının da 53'e yükseldiği kaydedildi.Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün yapılan açıklamala Libya'da yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Buna göre Hafter güçlerinin Libya'da uluslarararası kamuoyu tarafından tanınan hükümete yönelik savaş başlattığı 14 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalardan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı bini geçti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "Libya devletini yıkan NATO kararıydı. Sonucu görüyoruz. Kaos" dedi. Mısır'dan da darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Libya'da Halife Hafter'in yanında yer aldığı duyuruldu.Hollanda'da toplanan bir grup eylemci, Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri İtalya'ya getirdiği için bir süre ev hapsinde tutulan Alman kaptanı Carola Rackete'ye destek amaçlı gösteri yaptı.