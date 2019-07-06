Mülteci düşmanı ırkçı grubun lideri yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan'da göçmenlere karşı şiddet saldırılarında bulunan 'Kriptia' isimli ırkçı grubun lideri yakalandı. Yunanistan polis güçlerinin yaptığı açıklamada, ülkede özellikle Müslüman göçmenlere karşı düzenlenen şiddet saldırılarını üstlenen "Kriptia" isimli grubun 48 yaşındaki liderinin gözaltına alındığını bildirdi. Kundaklama, mala zarar verme, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamaları yöneltilen şüpheli, savcı karşısına çıkarılacak. Grup, geçen yıl bir Afgan cemiyeti merkezinin kundaklanmasını üstlenmişti.