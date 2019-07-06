Resmen yer yarıldı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem büyük bir paniğe neden oldu. Eyalette son 20 yıldır yaşanan en şiddetli deprem olduğu belirtilen sarsıntının ardından tek sevindirici haber kimsenin hayatını kaybetmemesi oldu. Depremin merkez üssü Los Angeles kentinin yaklaşık 200 km kuzeydoğusundaki Ridgecrest yakınları olduğu açıklandı. Yüzeye yakında bir mesafede gerçekleşen ve 1 dakika boyunca devam eden depremin ardından halk sokaklara akın etti. Evlerine girmekten çekinen bölge sakinleri yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle de korkularının devam etiğini kaydetti. CNN, en şiddetlisi 4.6 büyüklüğünde olmak üzere en az 159 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Şiddetli depremin ardından özellikle evlerin içlerinde ciddi hasarlar oluşurken binaların temeli ve dışında ise önemli bir zararın olmadığı belirtildi. Depremin merkez üssü olan ve 28 bin kişinin yaşadığı Ridgecrest Belediye Başkanı Peggy Breeden, acil durum ilan edildiğini söyledi. DIŞ HABERLER