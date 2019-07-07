ABD ‘Bücür’den 12.6 milyar $ bekliyor

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ABD, uyuşturucu kralı Joaquin "El Chapo" Guzman'dan 12.6 milyar doları aşkın para istiyor. Uyuşturucu ticaretinden milyarlar kazandığı ve gelirinin büyük kısmını halen sakladığı iddia edilen 'Bücür' lakaplı Guzman'ın avukatları bu talep üzerine "Guzman'ın bu kadar paraya sahip olacağını düşünmek delilik" diyerek talebe karşı çıktı. Guzman, New York'ta yargılanırken, tanıklar Meksikalı uyuşturucu karteli liderinin New York'ta bir kilo eroini 35 bin dolara sattıklarını söylemişti. Manhattan'daki federal hapishanede tutuklu olan Guzman'ın önümüzdeki haftalarda ne kadar ceza alacağı açıklanacak. 1954 tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etmişti.