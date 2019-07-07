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'da saldırı!

'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 09:59
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı!

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti.

Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı!
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