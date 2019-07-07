AVM savaş alanına döndü: 20 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninFlorida eyaletinin Plantation bölgesindeki bir alışveriş merkezinde dün büyük bir patlama meydana geldi. Olay yeri savaş alanına dönerken, onlarca araçta ve binada büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşlara bölgeden uzak durması konusunda uyarılarda bulundu. İtfaiye yetkilileri yaptıkları inceleme sonucunda patlamanın bir pizza dükkanındaki gaz sızıntısından kaynaklandığını ve en az 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.