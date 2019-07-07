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Bir selfie 2 kurban

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Giriş Tarihi: 7.7.2019
Bir selfie 2 kurban
İspanya, selfie çekerken hayatını kaybeden iki gencin trajedisini konuşuyor. Ülkenin Costa Blanca bölgesinde tatil yapan Daniel Vivian Mee (25) ve Jayden Dolman (20) isimli İngiliz vatandaşı iki arkadaş fotoğraf çekerken 12 metre yükseklikteki Punta Prima uçurumdan düştü. Mee olay yerinde hayatını kaybederken Dolman kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin başlattığı soruşturmada, gençlerden birinin selfie çekerken dengesini kaybettiği diğerinin de ona yardım etmek için hamle yaptığı sırada uçurumdan düştüğünü ortaya çıktı.
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Bir selfie 2 kurban
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