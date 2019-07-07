Drone ile böbrek taşındı

ABD'de bağışçıdan alınan böbrek drone ile nakledileceği hastaya ulaştırıldı. Dünyada ilk kez drone yardımıyla taşınan böbrek, 10 dakikalık bir uçuşun ardından 2.8 mil uzaklıktaki Maryland Medikal Merkezi'ne başarılı bir şekilde ulaştı. Bir dondurucunun içine yerleştirilip drona yüklenerek sorunsuz bir şekilde taşınan böbrek, yıllardır organ bekleyen hastaya nakledildi. Bunun büyük bir başarı olduğunu belirten uzmanlar, bağışçıdan alınan organın hastaya nakledilmesinde ulaşımın önemli bir sorun olduğunu kaydetti. 8 yıldır diyalize giren 44 yaşındaki böbrek hastası Trina Glipsy, organ nakil nedeniyle çok sayıda kişinin ölümüne şahit olduğunu ve bunun 'müthiş' bir başarı olduğunu söyledi.







EN HIZLI VE EN GÜVENİLİR

Drone ile vakit kaybetmeden organ taşıma, Maryland Living Legacy Vakfı ve Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılar, havacılık uzmanları, mühendisler ve doktorların işbirliğinde yaklaşık 3 yılda planlandı. Bunun muhteşem bir başarı olduğunu belirten uzmanlar, insansız hava araçlarıyla yapılan teslimatın çok yakında organ naklinde en hızlı, güvenilir ve en ucuz metod haline geleceğini kaydetti. ABD içindeki organ nakillerinden sorumlu Organ Paylaşımı Birleşik Ağı'nın verilerine göre, bağışçıdan alınan organların yüzde 1,5'i, hedefteki hastaya ulaştırılamıyor. Yüzde 4'ünün de hastaya ulaşması birkaç saat gecikiyor.

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