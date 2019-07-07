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’de gece katliamı: 14 ölü

Esad rejimi ve destekçisi ’nın ’de gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınların da bulunduğu 7’si çocuk 14 sivil öldü

Giriş Tarihi: 7.7.2019
İdlib’de gece katliamı: 14 ölü

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere dün gece geç saatlerde düzenlediği hava ve kara saldırılarında çoğu çocuk ve kadın toplam 14 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçesi, Bıdama ve Mıhambil beldeleri, Has, Bsida, Rekaya, Marrıthırme, Sıhyan, Msıbin, Keferin, Kefersecne, Termela, Bsankol, Ureynibe, Ermenaya, Sermin, Hiş, Abiein ve Amriyye köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

RUS UÇAKLARI DA KATILDI
Enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Han Şeyhun ilçesi ile Sermin ve Kefersecne köylerine düzenlenen hava saldırısıyla ilgili Rusya'yı işaret ederek, "Rus savaş uçağı Hımeymim Üssü'nden kalkış yaptı" ifadesini kullandı.

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İdlib’de gece katliamı: 14 ölü
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