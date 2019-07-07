İsrail’den sivillere gerçek mermilerle yaylım ateşi

BUGÜN NELER OLDU

İsrailaskerleri abluka altındaki Gazze'nin doğu sınırında önceki gün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde 41 Filistinliyi yaraladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, göstericilere sert müdahale eden İsrail askerlerinin, 22 Filistinliyi gerçek mermiyle 19'unu ise plastik mermiyle yaraladığı belirtildi. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney sınırındaki tellerden geçmeye çalışan 2 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu. Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. Topraklarını geri isteyen Filistinlilerin başlattığı protesto gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, şuana kadar 300'den fazla Filistinliyi şehit etti. Aralarında uzuvlarını kaybedenlerinde olduğu yaklaşık 17 bin kişi ise yaralandı.