Kaliforniya yine sallandı

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktığı, bazı yolların kapandığı ancak can kaybı, ağır yaralanma veya büyük çaplı hasar ortaya çıkmadığı bildirildi.Yerel saatle 20.19'da yaşanan sarsıntı, Los Angeles'taki Dodgers Stadyumu'nda Los Angeles Dodgers ile San Diego Padres takımları arasındaki beyzbol müsabakasında da hissedildi. Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun Kaliforniya'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı. İlk depremin ardından bölgede 1400'ten fazla artçı sarsıntı yaşandı. Yetkililer, artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu. Hasarın yoğun olarak yaşandığı Ridgecrest kentinde ise acil durum ilan edildi.