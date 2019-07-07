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Macron, 'ı anlaşma şartlarına uymaya davet etti

, Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ı ‘İran Nükleer Anlaşması'nın şartlarına uymaya davet etti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 10:32
Macron, İran'ı anlaşma şartlarına uymaya davet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ı 'İran Nükleer Anlaşması'nın şartlarına uymaya davet etti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya uyumun zayıfladığını ve buna bağlı gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Macron'un ofisinden yapılan başka bir açıklamada, Macron'un, İran ve İran Nükleer Anlaşması taraflarıyla diyalog halinde olma sözü verdiği belirtilmişti.

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Macron, İran'ı anlaşma şartlarına uymaya davet etti
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