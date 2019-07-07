Türkiye düşmanları ihanet toplantısında tam kadro!

Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasını devletleştirmek için atılan uluslararası adımlara bir yenisi daha eklendi. YPG/PKK işgali altındaki Amude'de dün skandal bir toplantı başladı. Üç gün sürecek olan ve sözde DEAŞ'ın ele alınacağı toplantıyı Birleşmiş Milletlerin (BM) birçok kuruluşundan yüklü miktarda fon alan PKK uzantılı Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi düzenliyor. Yenişafak'ın haberine göre PKK'nın yayın organları, ilk günü Türkiye karşıtı terör zirvesine dönüşen toplantıya ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, Fransa, Bahreyn ve Kanada gibi ülkelerden önemli isimlerin katılacağını açıkladı.

Kamışlı'da Türkiye karşıtı terör zirvesi

FETÖ'CÜLER TAM KADRO

Can Dündar

Hayko Bağdat

Fehim Taştekin

İhsan Eliaçık

Hüda Kaya

Ergün Babahan

Cengiz Çandar

Kuzey Irak'ta hala değişik ad ve kısaltmalarla faaliyet gösteren teröristlerin konuşma yaptığı toplantının ilk gününde ana hedef Türkiye, kurtarıcı gibi pazarlanan ise terör örgütü YPG/PKK oldu. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı firari Can Dündar, FETÖ kapsamında aranırken Almanya'ya kaçan Hayko Bağdat, firari FETÖ'cü Ergun Babahan, BAE tarafından fonlanan FETÖ'nün yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Fehim Taştekin, Gezi'cilerin ilahiyatçısı İhsan Eliaçık, Cengiz Çandar ve HDP Milletvekili Hüda Kaya da oradaydı. Firari isimler Irak üzerinden Kamışlı'ya geçti.

MICHAEL RUBIN DE ORADA

Katılımcılar bunlarla da sınırlı değildi. Terör örgütü YPG/PKK'nın sözcüsü Mustafa Bali, ABD'li eski Temsilci Brett McGurk'a verdiği plaketle bilinen PKK'lı Polat Can, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan raporlar hazırlayan FETÖ'nün ABD'deki sözcüsü CIA raportörü Michael Rubin ve ABD kongre eski üyesi Thomas Alexander Garrett de salondaydı.

PKK'lı elebaşı Polat Can salonda böyle görüntülendi.

Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun mimarı ve Barzani yönetiminin Avrupa'daki lobi öncüsü Fransa eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile PKK sempatizanı Pîter Nop, Brayan Williams, Ilîzabet Dîgrî Warnir, Jan Şarl Bîzar gibi isimler de toplantıda dikkat çeken simalar oldu.

İtalya eski Başbakanı Massimo D'Alema da toplantıya telekonferansla bağlandı.

Amude'ye telekonferansla bağlanan İtalya eski Başbakanı Massimo D'Alema da 1998'de Roma'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye iade edilmesini engelleyen isim olarak hafızalara kazınmıştı.